In aceasta dimineața a decedat primul pacient dintre cei 113 transferați din Spitalul de Boli Infecțioase Constanța, in urma incendiului. Barbatul avea 63 de ani și fusese adus vineri la Spitalul de Pneumologie. Anunțul a fost facut de prefectul județului Constanța, Silviu Coșa. In urma cu doar cateva minute, prefectul județului Constanța, Silviu Coșa , a confirmat pentru Digi24 ca un pacient care a supraviețuit incendiului de vineri, a murit in aceasta dimineața. Barbatul avea 63 ani, fusese internat la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța și, in urma incendiului, a fost transferat la Spitalul…