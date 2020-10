Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Sir Sean Connery a murit la 90 de ani, in Bahamas. Actorul a murit in somn, dupa ce in ultima perioada starea lui de sanatate se inrautațise. Caștigator al unui premiu Oscar, doua premii Bafta si a trei Globuri de Aur, Sir Sean Connery a devenit faimos pentru rolul sau din James Bond,…

- Rudele actorului scoțian Sean Connery au anunțat, sambata, decesul acestuia la varsta de 90 de ani. Sean Connery, care caștigase un Premiu Oscar in cariera, avea 90 de an Sean Connery a devenit celebru pentru interpretarea rolului James Bond. Sean Connery a caștigat un premiu Oscar in 1988. Anunțul…

- Actorul scotian Sean Connery, care l-a interpretat pe legendarul agent James Bond, a murit la varsta de 90 de ani, a anuntat sambata BBC, citand familia actorului, relateaza AFP si Reuters. Actorul s-a bucurat de o lunga cariera incununata de numeroase premii, inclusiv un premiu Oscar,…

- A murit actorul Sir Sean Connery, cunoscut pentru portretizarea lui James Bond. Actorul sarbatorise împlinirea a 90 de ani în august, transmite Mediafax.Actorul scotian a fost cunoscut mai ales pentru portretizarea lui James Bond, fiind primul care a adus rolul pe marele ecran. A aparut…

- Actorul scoțian Sean Connery a murit la varssta de 90 de ani, anunța BBC. Sean Connery a jucat de-a lungul carierei in filme ca James Bond, Indiana Jones sau Numele Trandafirului;Connery a caștigat un Oscar (in 1998, pentru filmul Incoruptibilii), doua premii BAFTA și 3 Globuri de Aur. Sir Sean Connery…

- Continentul european a doborat un record al numarului de cazuri de infectari cu coronavirus, intr-o singura zi raportand mai multe cazuri decat SUA, Brazilia, India, țarile care pana acum au raportat cele mai multe cazuri de imbolnaviri de la o zi la alta. Europa a raportat joi 96.996 de cazuri noi,…

- Un barbat a murit intr-un magazin Carrefour din Recife, Brazilia, dar cadavrul a fost lasat pe podea si acoperit cu umbrele, iar in jurul sau au fost create niste paravane din cutii, in timp ce magazinul a ramas deschis, provocand indignare pe retelele de socializare, relateaza Reuters.