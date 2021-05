William Shakespeare, prima persoana din lume vaccinata impotriva coronavirusului, a murit la varsta de 81 de ani, relateaza Daily Mail. Barbatul pe al carui nume s-a speculat enorm, a devenit vedeta pentru intreaga lume prin faptul ca a fost primul omul care a primit serul impotriva SARS-COV-2 la data de 8 decembrie 2020. Imaginea sa […] The post A murit prima persoana din lume vaccinata anti Covid-19. Britanicul William Shakespeare a murit la spitalul la care s-a și vaccinat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .