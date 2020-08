Stiri pe aceeasi tema

- Connie Culp, prima persoana din SUA care a primit un transplant de fața aproape total, a murit la 57 de ani, a anunțat clinica din Cleveland care a realizat aceasta complexa procedura, noteaza CNN.Conform lui Andrea Pacetti, purtatorul de cuvant al clinicii, Connie Culp a murit miercuri din cauza unor…

- Primul caine care a fost testat pozitiv cu noul coronavirus in Statele Unite a murit dupa ce a prezentat simptome asemanatoare celor dezvoltate de multi oameni, a raportat revista National Geographic, citata de AFP. Buddy, un ciobanesc german in varsta de sapte ani, s-a imbolnavit in aprilie, aproximativ…

- Tragedia a avut loc azi-noapte la Spitalul de Pneumoftiziologie ”Sf. Andrei” Valea Iașului. Pacienta de 71 de ani era din localitatea Ștefanești. Fusese internata in spital pe 13 iulie, primise tratament, iar acum se simțea mai bine. Azi-noapte femeia ar fi cazut de la etajul 1 al spitalului, pe o terasa.…

- Tragedie in Satu Mare, acolo unde un bebeluș, in varsta de trei luni, a murit dupa ce a aspirat lapte. Medicii pediatri trag un semnal de alarma in randul parinților, solicitand sa fie atenți la regulile pe care aceștia trebuie sa le aplice dupa hranirea nou-nascuților. Medicii nu l-au putut salva Un…

- Un barbat a refuzat tratamentul impotriva Covid-19 și a murit la Terapie Intensiva! Medicii spun ca nu l-au putut convinge pe pacient sa ia medicamentul. Un barbat a refuzat tratamentul impotriva Covid-19 și a murit la Terapie Intensiva! Medicii spun ca nu l-au putut convinge pe pacient sa ia medicamentul.

- O femeie tanara, ai carei plamani au fost afectați iremediabil de noul coronavirus, a fost supusa cu succes unui dublu transplat de plamani la un spital din Chicago. Medicii spun ca este pentru prima data cand o astfel de operație a fost efectuata cu succes la un pacient cu Covid-19 in Statele Unite.

- O femeie diagnosticata cu coronavirus și tratata la Galați a murit pe drumul spre Braila, din cauza faptului ca secția de reanimare a spitalului in care era tratata se afla in renovare. Pacienta a fost transferata deși se afla in stare grava, relateaza Antena 3. Conducerea spitalului din Galați se scuza…

- Primul transplant de plamani a fost efectuat cu succes la o pacienta cu coronavirus din Europa. Operația a fost facuta, saptamana trecuta, la Spitalul Universitar AKH din Viena a fost efectuat cu succesPotrivit reprezentanților spitalului universitar AKH Viena, pacienta de 45 de ani