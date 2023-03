Stiri pe aceeasi tema

- Georgina Beyer, prima deputata transgender din lume si sustinatoare neobosita a drepturilor LGBTQ, a murit la varsta de 65 de ani, informeaza luni Reuters. Ea a fost deputat in Parlamentul neozeelandez din 1999, iar apoi a fost primarița.

- Doi barbați, de 81 de ani si 55 de ani, cu comorbiditați, au decedat saptamana trecuta din cauza gripe. Pana acum, patru oameni au murit din cauza gripei, a informat, marti, purtatorul de cuvant al DSP Olt, Gabriela Gogiu, scrie Agerpres . Dintre cei doi bolnavi cu gripa AH1 care au decedat saptamana…

- MAE: Accident grav in Slovenia. Trei romani au murit, patru au fost transportati de urgenta la spital Trei cetateni romani au decedat, iar alti patru au fost transportati de urgenta la o unitate medicala pentru a primi ingrijiri de specialitate, in urma unui accident rutier in Slovenia, informeaza Ministerul…

- Zi de doliu pentru intreaga lume a maneliștilor! Fiul unui celebru artist de la noi ar fi fost gasit decedat in casa, deși era foarte tanar. Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara, are toate detaliile in acest caz. Și tatal tanarului decedat s-a stins din viața, din nefericire, la doar…

- Un barbat de 80 de ani, din Dabuleni, care se afla internat la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, a murit dupa ce a cazut de la etajul doi al unitații medicale. Se pare ca batranul și-a pus capat zilelor. Potrivit oamenilor legii, barbatul a decedat la Spitalul de Urgența Craiova. ”In seara…

- ■ baietelul a decedat la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Sfanta Maria“ din Iasi ■ sora de 23 de ani, murise la Spitalul Judetean Neamt ■ O tragedie se consuma intr-o familie din Neamt, dupa ce copiii au decedat intr-un accident feroviar. Sora si fratele se aflau intr-o masina care a fost spulberata…

- Tanarul ranit grav in accidentul terifiant produs pe raza localitații Gemenea, comuna Voinești, a decedat. Acesta nu a raspuns manevrelor de resuscitare și a fost declarat decedat de catre echipajul SAJ Dambovița ajuns la fața locului. Barbatul și-a pierdut viața pe DN 72A dupa ce s-a izbit violent…

- Sfarșit tragic pentru o familie din Iași! O mama a facut infarct și a murit dupa ce a aflat ca baiatul ei, in varsta de 22 de ani, a decedat in urma unui grav accident rutier. Femeia nu a suportat șocul trait și nu a rezistat sa știe ca nu iși mai putea vedea vreodata fiul in viața.