- Presedintele Parlamentul European David Sassoli a incetat din viata marti, la ora 01:15, la varsta de 65 de ani, transmite dpa, citata de Agerpres. Sassoli a murit la spitalul din orasul italian Aviano, conform informatiilor comunicate dpa de purtatorul sau de cuvant, Roberto Cuillo. Luni, Parlamentul…

