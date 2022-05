Stiri pe aceeasi tema

- Șeicul Khalifa bin Zayed Al-Nahyan, cel care a marcat ultimele doua decenii ale Emiratelor Arabe Unite, a murit.Guvernul EAU a decretat „doliu national si drapelele au fost coborate in berna” pentru o perioada de 40 de zile, a anuntat agentia de presa oficiala a Emiratelor, WAM.Presedintele Emiratelor…

- Bob Lanier, jucator profesionist de baschet american, s-a stins din viața marți, la varsta de 73 de ani, dupa o lupta grea cu cancerul.Jucatorul a fost de opt ori All-Star și Naismith Memorial Basketball Hall of Famer, potrivit NBA. Lanier a jucat timp de 14 ani in NBA: „Bob Lanier a fost un jucator…

- Fostul fundaș de nadejde al Gloriei Bistrita din anii 90 a incetat din viata, sambata, la doar 56 de ani. A jucat pentru echipa bistriteana nu mai puțin de 153 de meciuri, inscriind 32 de goluri care au facut tribunele sa-l aclame. „Iți mulțumim pentru toate momentele frumoase pe care ni le-ai oferit…

- Nu sunt deloc puțini cei care de-a lungul vieții lor au ajuns sa fie consultați de dr. Barcan Daniel de la Spitalul de Recuperare Borșa. Acum acesta nu mai e, iar numele sau nu va fi uitat. „In viața exista situații in care cuvintele sunt prea puține și prea sarace pentru a ne putea exprima sentimentele……

- O fetița de doar patru ani din satul Hulboaca a murit dupa ce s-ar fi impiedicat și cazut sub roțile mașinii care staționa in ograda. La volanul mașinii se afla o ruda care a venit in vizita.

- Chiar ea a recunoscut ca are parte de una dintre cele mai dificile perioade din viața ei. Urmeaza un tratament destul de complicat pentru borelioza și iata ca acum viața i-a mai dat o lovitura dura. Bunicul Addei s-a stins din viața in urma cu puțin timp. Iata primele declarații ale celebrei cantarețe!

- Miguel Van Damme, portarul echipei Cercle Bruges din prima divizie belgiana, a murit la doar 28 de ani. Fotbalistul suferea de leucemie.Motivul decesului a fost cauzat de boala de care suferea. Leucemia, care i-a fost descoperita in vara anului 2016, a recidivat pentru a 5-a oara, de data aceasta fiindu-i…

- Florica Ichim, critic de teatru, redactor-șef al revistei ”Teatrul azi” și presedintele Fundatiei Culturale „Camil Petrescu”, a murit duminica, la varsta de 84 de ani."Teatrul azi este in doliu: ne-a parasit doamna Florica Ichim, una dintre cele mai importante voci ale criticii de teatru, redactor-sef…