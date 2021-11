Stiri pe aceeasi tema

- Carmen Veronica Steiciuc, directorul Teatrului Municipal „Matei Vișniec” din Suceava, a murit, luni, la Spitalul Județean de Urgența Suceava din cauza complicațiilor suferite ca urmare a infectarii cu SARS-CoV-2.Avea doar 53 de ani și a murit pe data de 1 noiembrie 2021, la doar cateva zile dupa ce…

- Directoarea Teatrului „Matei Visniec”, din Suceava, poeta Carmen Veronica Steiciuc, a murit din cauza unor complicatii aparute dupa infectarea cu SARS-CoV-2. Ea nu s-a vaccinat anti-COVID din cauza unor probleme medicale.

- Lumea teatrului plange o mare personalitate, care s-a stins din viața la numai 53 de ani, rapusa fiind de virusul COVID-19. Despre cine este vorba, mai exact. Lovitura grea pentru Romania. Directoarea teatrului sucevean a murit de COVID la 53 de ani Doliu in teatrul din Suceava. Carmen Veronica Steiciuc…

- Doliu in presa naționala. A murit Doru Dinu Glavan, președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din Romania. S-a stins din viața la varsta de 75 de ani. Și-a inceput cariera de la o varsta frageda, la varsta de 14 ani a inceput sa publice in ziarele naționale pentru copii. Colegii de breasla traiesc…

- Tragedie la Suceava! O asistenta medicala in varsta de 50 de ani a murit, la doar cateva zile dupa ce a primit doza trei de vaccin impotriva SARS-CoV-2. Medicii au marturisit ca femeia avea mai multe probleme de sanatate și ca in momentul in care a fost imunizata, era deja infectata cu noul coronavirus.

- Durere nesfarsita in familia legendarului cantaret Petrica Mosie care s-a stins in urma cu mai bine de o saptamana pe un pat de spital, infectat cu coronavirus si nevaccinat. Marti s-a stins si una dintre fiicele indragitului pastrator de folclor autentic banatean, Lia Moise, in varsta de 51 de ani.…

- Ministerul Apararii Naționale a transmis, vineri, ca generalul-locotenent Ion Dobran s-a stins din viața la varsta de 102 ani. ”Daruit cu pasiunea pentru zbor, si-a modelat intreaga viața dupa principii ferme si idealuri inalte”. ”Zi de doliu pentru Armata Romaniei! Astazi s-a stins din viața generalul-locotenent…