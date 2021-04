A murit „pilotul de legendă”, Marin Dumitrescu Unul dintre marii performeri ai motorsportului romanesc, Marin Dumitrescu, a murit la venerabila varsta de 102 ani. Maestru al sportului, decorat de președinție, a fost celebrat de filatelia romana cu un timbru din seria „piloți de legenda”. Ca urmare a participarii sale la toate concursurile automobilistice organizate in Sinaia, orașul in care, in 1950, a realizat cea mai mare victorie din cariera, la cursa de Coasta, Marin Dumitrescu a fost numit, in 2011, Cetațean de Onoare al orașului Sinaia, apoi a primit din partea președintelui Romaniei, Traian Basescu, distincția Ordinului Național “Serviciul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

