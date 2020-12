Stiri pe aceeasi tema

- Creatorul de moda francez Pierre Cardin a murit la varsta de 98 de ani, a anuntat familia lui marti, potrivit Le Figaro, citat de News.ro Cunoscut pentru fascinatia sa fata de spatiu si viitor, puternic inradacinata in anii 1960 si 1970, exprimata prin celebra rochie Cosmos sau prin salopetele…

- Doua persoane au fost gasite decedate, iar una ranita, in apropiere de comuna Sagu. Toti cei trei erau migranti ilegali, de cetațenie afgana, screie Aradon. Cei trei migranti au fost descoperiti in camp vineri, de un cioban din zona, care era cu oile la pascut. In ceea ce priveste starea celui de al…

- Noua membri ai unui clan din Iași au fost condamnați in Romania la pedepse cuprinse intre patru și noua ani și jumatate de inchisoare pentru exploatarea copiilor lor, trimițandu-i sa fure in metroul din Paris. Pedepsele cumulate depașesc 60 de ani de inchisoare, pentru crimza organizata și trafic de…

- Fostul mare fotbalist argentinian Diego Maradona a incetat din viata miercuri, la varsta de 60 de ani, in urma unui stop cardiac, in locuinta sa, a anuntat agentul si prietenul sau, Matias Morla, potrivit EFE, relateaza Agepres. “A murit Diego”, a declarat, pentru EFE, Sebastian Sanchi, purtatorul de…

- Cazul celor șase pacienți COVID morți din cauza lipsei paturilor ATI la Timișoara a scos la iveala nu numai o incapacitate manageriala la Spitalul Victor Babeș, ci și o precaritate in comunicare a autoritaților, care a culminat cu reacția președintelui Klaus Iohannis, pe principiul „ghinion”. Un medic…

- Ministrul de interne al Austriei, Karl Nehammer, a declarat marti ca politia austriaca a efectuat 14 arestari in legatura cu atacurile teroriste din Viena de luni seara, transmite Reuters. Nehammer a insistat ca inregistrarile video facute cu telefonul mobil de cetateni nu indica faptul ca ar fi fost…