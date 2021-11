Stiri pe aceeasi tema

- Indragitul artist de muzica populara Petrica Mațu Stoian aflat in stare grava la sectia ATI de la spitalul din Resita, s-a stins din viața. Artistul se afla intr-un șoc septic ceea ce inseamna ca organele ii erau foarte afectate și cedau rand pe rand.

- Doliu in lumea muzicii. Cantarețul Petrica Mițu Stoian a murit in urma unui șoc septic, informeaza Romania TV. Acesta se internase la spitalul din Reșița, starea sa de sanatatea inrautațindu-se in ultimele zile, dupa ce, acum cateva saptamani, artistul fusese infectat cu SARS-CoV-2. Artistul se refacea…

- A murit Petrica Cercel. Cantarețul a fost dus in stare grava la spital, dupa ce s-a infectat cu COVID-19 A murit Petrica Cercel. Cantarețul a fost dus in stare grava la spital, dupa ce s-a infectat cu COVID-19 „Oameni buni, tatal meu are intr-adevar probleme de sanatate… mai exact virusul acesta nenorocit…

- Tragedie fara margini la Timișoara! Un tanar in varsta de 34 de ani a murit dupa ce s-a externat de la ATI pe propia semnatura. Barbatul era infectat cu COVID-19 și se afla in stare critica, medicii incercand sa-i salveze viața cu toate puterile. Cadrele medicale au facut tot posibilul sa-l convinga…

- Noua oameni au murit intr-un spital din Rusia, luni, dupa ce o conducta de oxigen s-a defectat, au anunțat agențiile de presa ruse, citate de Reuters. Bolnavii sufereau de Covid-19 și nu puteau respira singuri.