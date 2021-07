Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 32 de ani a murit dupa ce a alunecat de pe o stanca, unde poza pentru un selfie. Sofia Cheung a cazut in gol de la 5 metri intr-o cascada din Hong Kong, relateaza FOX News. Sofia posta pe Instagram fotografii din timpul aventurilor ei riscante, escaladand munți și stand atarnata de bucați…

- Este știrea trista a acestei dimineți. Celebra gimnasta Larisa Iordache trece prin cele mai grele momente. Mama sportivei de performanța a murit noaptea trecuta. Vestea a fost data chiar de vedeta pe Instagram.

- YouTuberul Philipp Mickenbecker s-a stins, pe 9 iunie, la varsta de doar 23 de ani. „Philipp a murit noaptea trecuta, in spital. Eram toți cu ei”, arata un mesaj postat pe contul de Instagram al show-ului “The Real Life Guys”. „Ultimele cateva saptamani au fost extrem de dureroase pentru el și suntem…

- Așteptarea a luat sfarșit! Vestea cea mare a venit aseara, pe 13 mai! Pe contul oficial de Instagram al Friends a aparut un short video in care cei șase actori filmați de la spate se plimba pe o straduța. E ca un fel de trailer, cu mențiunea: ”Episodul in care ii vom vedea pe favoriții... View Article

- Veste buna pentru toți fanii Lana Del Rey! Artista din Amaerica a anuntat miercuri dimineața, pe contul ei de instagram, ca va lansa un album cu numele „Blue Banisters”. View this post on Instagram A post shared by Lana Del Rey (@lanadelrey) Mai avem un pic de așteptat, pentru ca albumul o sa...…

- Kim Kardashian a starnit amuzamentul fanilor, dupa ce a postat o serie de poze cu ea invațand. Trio-ul de fotografii, care a acumulat aproape cinci milioane de aprecieri de cand a fost postat pe Instagram o arata pe Kim Kardashian invațand pentru admiterea in baroul Statelor Unite ale Americii. „Asta…