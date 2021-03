„Acum 5 luni, in ultima mea zi de internare in spital de COVID, am vazut chiar langa mine o pacienta de 60+ adusa de urgența cu ambulanța, care refuza isteric tubul de oxigen și iși smulgea continuu branula, improșcand totul cu sange in jur. Medicii pneumologi incercau sa ii vorbeasca calm, sa o linișteasca și sa ii explice ca la 90 saturație de oxigen in plamani nu poate supraviețui fara tubul de oxigen. Era diabetica și supraponderala. Ea urla și spunea ca se sufoca din cauza lor, și ca va fi otravita de ei, ca aparatul arata cifre masluite și ca oricum ea nici nu are COVID. Abia mai respira,…