- Pele, legenda fotbalului mondial, a murit la 82 de ani, transmit AP și Sky News. Starul brazilian era internat in spital cu grave probleme de sanatate. Pele a fost primul sportiv – vedeta globala datorita valorii lui, cat și dezvoltarii pe scara larga a televizunii. Cunoscut deja in America de Sud de…

- Anul 2022 se incheie cu o veste tragica! Brazilianul Pele s-a stins din viața la varsta de 82 de ani intr-un spital din Santos. Intreaga lume a fotbalului este indoliata dupa dispariția celui care a cucerit trei titluri mondiale cu selecționata „Carioca”. Fostul mare atacant era singurul jucator care…

- Pele, legenda fotbalului internațional a murit astazi, la varsta de 82 de ani! Brazilianul se lupta de mai mult timp cu o boala crunta. S-a stins din viața in urma cu cateva ore, pe un pat de spital.

- Doliu in istoria fotbalului internațional. Un fost jucator care a caștigat Cupa Mondiala alaturi de Anglia s-a stins din viața, in urma cu puțin timp. Barbatul avea 83 de ani și a fost fundaș al clubului londonez.

- Spitalul Einstein, din Sao Paulo, a admis ca boala de care sufera marele Pele, un cancer de colon, „a progresat și necesita o ingrijire foarte atenta din cauza insuficienței renale și cardiace”. Fiicele sperau sa-l externeze, pentru ca Pele, 82 de ani, sa petreaca Craciunul acasa, in familie. ...

- In jurul orei 19.00, polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca, pe Drumul Național 2 E85, in afara localitații Șișcani s-a produs un accident de circulație. Polițiștii sosiți la fața locului au constatat faptul ca un ansamblul auto(autoutilitara și semiremorca)…

- UPDATE 2: In tragedie au fost implicate un autoturism și un camion, care au intrat in coliziune frontala. Doi frati, in varsta de 39 și 45 de ani, au murit pe loc. Din primele cercetari, se pare ca barbatul de 45 de ani, din comuna Ghimeș-Faget, in timp ce conducea pe raza localitații Luncani, a […]…

- A murit cunoscutul coregraf Petre Vlase, director al Ansamblului Busuiocul și organizator al Alaiului Datinilor și Obiceiurilor de Craciun. In noiembrie, urma sa implineasca 76 de ani. Petre Vlase a condus Ansamblul Busuiocul peste 40 de ani, iar despre munca sa a marturisit: “M-a ajutat Dumnezeu. Prin…