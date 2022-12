Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalul mondial este din nou in doliu, dupa ce s a stins din viata si fostul mare jucator brazilian Pele.Singurul fotbalist castigator de trei ori al Campionatului Mondial, Pele, pe numele sau adevarat Edson Arantes do Nascimento, s a stins din viata la varsta de 82 de ani, pierzand batalia cu o boala…

- Pele a ajuns la spital. Legendarul fotbalist brazilian Edson Arantes do Nascimento „Pele”, in varsta de 82 de ani, care a fost tratat incepand de anul trecut pentru un cancer la colon, a fost spitalizat din nou miercuri, a anuntat una dintre fiicele sale, care a precizat ca nu este vorba de „nicio surpriza…

