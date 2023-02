A murit Paco Rabanne. De ce a fost unul din cei mai enigmatici designeri vestimentari

Stiri pe aceeasi tema

- Paco Rabanne, designerul de origine spaniola cunoscut pentru ansamblurile sale metalice și pentru modelele sale din anii 1960, a murit la varsta de 88 de ani in Portsall, Marea Britanie, scrie europafm.ro. Moartea lui Francisco Rabaneda y Cuervo, numele de naștere al lui Paco Rabanne, a fost confirmata…

- Este doliu in lumea modei, dupa ce Vivienne Westwood a murit a varsta de 81 de ani. Creatoarea de moda britanica a avut o cariera de succes și s-a remarcat in lume prin inventarea stilului punk, cunoscut la nivel mondial. Designerul a trecut in neființa joi, fiind alaturi de familia ei.