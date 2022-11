A murit omul care a trăit pe aeroport! El a inspirat celebrul Terminalul (VIDEO) A murit omul care a trait pe aeropot și a inspirat celebrul Terminalul! Cu Tom Hanks și Catherine Zeta-Jones, filmul a cucerit inimile a mii de cinefili. Aflați cum a trait pe aeroport și a murit tot acolo ! Merhan Karimi Nasseri, iranianul care a locuit vreme 18 ani pe aeroportul Charles de Gaulle din Paris si care a inspirat filmul „Terminalul”, a murit Acesta a trait timp de 18 ani pe aeroportul Charles de Gaulle din Paris si a inspirat filmul ”Terminalul”, din 2004, realizat de Steven Spielberg. Iranianul a incetat din viața sambata, in incinta aeroportului, potrivit declarațiilor oficialilor,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

