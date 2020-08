A murit Oliviu Gherman. Fostul președinte al Senatuluil avea 90 de ani ​Fostul presedinte al Senatului Oliviu Gherman a murit, la vârsta de 90 de ani. Informatia a fost confirmata marti de Adrian Nastase, pe blogul personal.



"A murit, la 90 de ani, Oliviu Gherman. Un intelectual, un om desavârsit. Personalitate inteligenta, calma. Un politician întelept. Ani de zile, începând din 1992, am lucrat în 'tandem'. Ca prieteni. El era presedinte al FDSN, eu presedinte executiv. El era presedinte al Senatului, eu presedinte al Camerei (1992 - 1996). Colegi în acelasi partid. Fizician remarcabil, profesor universitar,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

