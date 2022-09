Stiri pe aceeasi tema

- O influencerița de pe TikTok a murit saptamana trecuta in urma unui accident de parașutism in Toronto, Canada, a declarat pentru CNN o prietena apropiata. Tanya Pardazi, in varsta de 21 de ani, cunoscuta drept „philosatea” pe TikTok, avea peste 95.000 de urmaritori și doua milioane de aprecieri pe rețeaua…

- Dupa accidentul rutier grav de la Bordea in care un BMW a scapat de sub control și s-a transformat intr-un morman de fiare contorsionate, o familie intreaga sufera și plange. Una dintre victimele accidentului, Ionuț Varga, a murit, in timp ce prietenul sau a fost externat, iar șoferul a scapat cu rani…

- DUMNEZEU SA O ODIHNEASCA… De astazi, in teatrul nostru din Barlad s-a stins o lumina: Lily Popa Alexiu a parasit pentru totdeauna scena și pe iubitul sau copil, Ștefan Alexiu. Pentru toți cei care au iubit-o și au prețuit-o, vom reveni cu detalii legate de ultimul ramas-bun! Cel mai probabil va fi depusa…

- MUNCA SI CANICULA… angajatii Reiser SA vor intra sa refaca alt pachet de strazi preluat de la Motris SA, luni, 25 iulie. „Asa cum am promis, iata ca incepand de luni suntem pe strazile 1848, lon Roata 1, Ion Roata 2, Venus, T. Vladimirescu-Bariera Puiesti (dreapta), Sfintii Voievozi, Subl. Pogonat,…

- UPDATE: Cei doi tineri implicați in accidentul de la Badeana de azi noapte sunt in stare grava la spitalul Barlad! Baiatul de 22 de ani, șoferul mașinii implicate in coliziune, urmeaza sa intre in sala de operație. Fata de 17 ani, pasagera din dreapta, a fost operata, și este in stare foarte grava,…

- O tanara care a așteptat mai bine de un an sa fie primita de un medic de familie a aflat ca era bolnava de cancer și a murit la doar cateva saptamani dupa diagnosticare, spune familia ei. Amelia Ellerby, de 19 ani, din York, Marea Britanie, a sunat la medicul de familie in februarie 2021 […] Articolul…

- DRUM BUN, ANCELIN!… „Incepand cu varsta de 50 de ani, e bine sa nu te mai certi cu nimeni, pentru ca s-ar putea sa nu mai ai timp sa te impaci”, spunea ANCELIN ROSETI. A fost un poet si publicist roman, membru al Uniunii Scriitorilor din Romania. A publicat multe carti de poezii si a […] Articolul A…

- COSMAR… O copila de 15 ani, din comuna Epureni, a vazut moartea cu ochii! Minora G.P. abia ce coborase din microbuzul ce o aducea acasa de la liceul din Barlad, cand a fost acostata de fostul ei iubit, un baiat de 18 ani, Darius Tacencu, din comuna Suletea. Acesta era pus pe scandal si avea […] Articolul…