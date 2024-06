Stiri pe aceeasi tema

- Jerry West, legenda NBA care a avut o cariera de jucator, antrenor și manager, a murit. El avea 86 de ani. West este baschetbalistul care apare in celebrul logo al Ligii de Baschet din SUA. Jerry West, considerat geniu al baschetului Jerry West, una dintre cele mai emblematice figuri din istoria baschetului…

- Conform presei internaționale, este Doliu in lumea sportului, dupa ce ciclistul Guy Timor a murit la doar 21 ani, in timpul antrenamentului. Din primele informații ar fi vorba despre un accident in care a fost implicat sportivul și un șofer Doliu in lumea sportului! Conform presei internaționale, Guy…

- Un sportiv de cupa mondiala și iubita lui au murit dupa ce au cazut pe munte, in Italia, de la aproximativ 700 de metri inalțime. Jean Daniel Pession, de 28 de ani, membru al lotului național italian de schi viteza, și Elisa Arlian, instructoare de schi și profesoara, de 26 de ani, au murit „intr-un…

- Albert S. Ruddy, producatorul care a caștigat Oscarul pentru „Nașul”, a murit la 94 de ani. Creator al sitcom-ului „Hogan’s Heroes”, el a luat un al doilea premiu Oscar pentru „Million Dollar Baby”, filmul de box office cu Hilary Swank și Clint Eastwood in rolurile principale. A murit Albert S. Ruddy…

- Ștefan Birtalan a murit la varsta de 75 de ani. Fostul handbalist a fost dublu campion mondial și vicecampion olimpic. Acesta a fost desemnat de trei ori cel mai bun handbalist al lumii, in 1974, 1976 si 1977. Stefan Birtalan s-a nascut la 25 septembrie 1948, la Jibou, in judetul Salaj. In liceu,…

- Andra Maruța, una dintre cele mai cunoscute soliste din Romania, a fost iar criticata de internauți. Recent, soția lui Catalin Maruța a susținut un concert la Oradea, dar prestația de pe scena i-a facut pe unii fani sa-i trimita mesaje dintre cele mai dure. Andra, criticata din nou de fani Andra este…

- Doliu imens in lumea sportului mondial! Orenthal James Simpson, cunoscut drept OJ Simpson, a murit la varsta de 76 de ani. El a fost unul dintre cei mai importanți running backs din istoria fotbalului american. Care a fost cauza decesului? O.J. Simpson a murit la varsta de 76 de ani O.J. Simpson, fostul…

- Meghan Markle a fost prezenta la un spital de copii pentru a promova terapia prin lectura, dar a suferit o defecțiune vestimentara, iar fanii acesteia au taxat-o imediat pe Ducesa pe rețelele de socializare. Meghan Markle, defecțiune penibila a garderobei Meghan Markle pare sa fi suferit o mica defecțiune…