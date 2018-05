A murit o legendă a muzicii. I se spunea "Marea Doamnă a cântecului" Cu o cariera de peste sapte decenii, Maria Dolores Fernandez Pradera a promovat cantecul spaniol si cel latinoamerican. Cu un repertoriu format din cantece fado, cuplete, balade si bolerouri, a devenit celebra pentru eleganta interpretarii si vocea sa grava. Printre cele mai cunoscute cantece ale sale se numara „Amarraditos", „Pa' todo el ano", „Procuro olvidarte" si „La flor de la canela". Pe langa cariera muzicala, ea a fost si actrita de teatru si film. A jucat in douazeci de pelicule si a fost casatorita, intre anii 1945 - 1957, cu actorul Fernando Fernan Gomez, cu care a… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

