Stiri pe aceeasi tema

- Patricia Millardet, acțrița care a interpretat rolul celebrei Silvia Conti din „Caracatița” a murit luni la varsta de 63 de ani, din cauza unui infarct, scrie Agerpres . Patricia a fost nascuta in anul 1957 in orasul Mont-de-Marsan din sud-vestul Frantei. Inceputul carierei In Italia, unde locuia de…

- Actrita franceza Patricia Millardet a murit din cauza unui infarct in spitalul San Camillo din Roma. Actrița a devenit cunoscuta publicului larg dupa ce a interpretat-o pe curajoasa si incoruptibila judecatoare Silvia Conti in serialul de televiziune „Caracatita/ La Piovra” din 1989 pana in 2001. In…

- Actrita franceza Patricia Millardet, cunoscuta pentru rolul judecatoarei din serialul "Caracatita/ La Piovra", a murit marti, la spitalul San Camillo din Roma in urma unei crize cardiace. Artista avea 63 de ani, scrie La Repubblica.

- Actrita franceza Patricia Millardet, interpreta judecatoarei Silvia Conti din celebrul serial italian de televiziune "Caracatita", a murit luni din cauza unui infarct in spitalul San Camillo din Roma la varsta de 63 de ani, informeaza news1.news. Nascuta in 1957 in orasul Mont-de-Marsan…

- Actrita franceza Patricia Millardet, interpreta judecatoarei Silvia Conti din celebrul serial italian de televiziune "Caracatita", a murit luni din cauza unui infarct in spitalul San Camillo din Roma la varsta de 63 de ani, informeaza news1.news.Nascuta in 1957 in orasul Mont-de-Marsan din…

- O infirmiera romanca a murit in Italia, la varsta de 40 de ani, dupa ce a luptat cateva saptamani cu COVID-19. Femeia era stabilita in Peninsula de 15 ani, informeaza oglioponews.it.Elena Rodica Nițu lucra la spitalul Oglio Po din Cassalmaggiore, provincia Cremona, regiunea Lombardia, in secția de dializa.…

- Mai mult de 99% dintre cei care au murit din cauza coronavirusului erau persoane care sufereau deja de alte boli, potrivit unui studiu efectuat de Autoritatea nationala de Sanatate din Italia. Dupa ce decesele cauzate de virus au ajuns la peste 2.500, cu o crestere de 150% in ultima saptamana,…

- Actorul mexican Luis Alfonso Mendoza, care dubla vocea personajului Sheldon Cooper din serialul "The Big Bang Theory" difuzat in Mexic, a murit impuscat alaturi de sotia sa si de un alt barbat intr-un cartier din centrul capitalei mexicane, au anuntat duminica mai multi colegi ai sai din comunitatea…