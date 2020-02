Stiri pe aceeasi tema

- Kellye Nakahara, actrița care a interpretat-o pe asistenta Kellye Yamato in serialul TV M.A.S.H., a murit, duminica, la varsta de 72 de ani, scrie Hotnews.Kellye Nakahara a murit duminica la locuința familieisale din Pasadena, California, in urma unei lupte fulgeratoare cu cancerul, aanunțat fiul ei…

- Kobe Bryant, unul dintre cei mai mari baschetbaliști din istorie, a murit, la 41 de ani, impreuna cu fetița lui de 13 ani și alte 3 persoane, in urma unui accident de elicopter petrecut duminica in Calabasas, California. Tragica veste a șocat intreaga suflare sportiva de pe mapamond. Neymar, starul…

- Tanarul actor Harry Hains, in varsta de 27 de ani, a murit saptamana trecuta, pe 7 ianuarie, din motive care inca nu au fost facute publice, potrivit ziarului spaniol La Vanguardia. Harry Hains era...

- Doliu la Hollywood. Actorul american Ron Leibman, cunoscut pentru roluri in zeci de filme și seriale, printre care și cel al tatalui lui Rachel Green in serialul Friends, a decedat la varsta de 82 de ani. Potrivit medicilor, moartea i-ar fi fost cauzata de o pneumonie acuta.

