A murit Nicolae Cosmescu

- Un barbat și-a pierdut, in doar o saptamana, atat fiica cat și soția, ambele infectate cu coronavirus. Fiica de 21 de ani a decedat luni, la Spitalul Județean din Pitești la o saptamana dupa ce murise mama ei. Unchiul tinerei povestește ca medicii nu au testat familia deși mama era intubata la secția…

- Autotintitulatul rege internațional al rromilor, Dorin Cioaba, a fost internat, joi, la Spitalul de Pneumoftiziologie din Sibiu cu suspiciune de coronavirus. Acesta, impreuna cu mai mulți membri ai aceleiași comunitați au participat la o judecata țiganeasca, in Pitești, și au decis sa se testeze pentru…

- O femeie de 35 de ani din Minnesota infectata cu noul Covid-19 și ventilata mecanic a murit imediat dupa ce și-a nascut fetița, fara sa o mai vada, scrie Daily Mail, potrivit MEDIAFAX.Aurora Chacon Esparza, in varsta de 35 de ani, a fost internata la Spitalul Nord Memorial din Brooklyn Center…

- Inmormantarea va avea loc vineri, la ora 11,00, la Cimitirul Tudor Vladimirescu, precizeaza TNB. ''Intregul colectiv al Teatrului National il regreta si este alaturi de familia indoliata'', se arata intr-un comunicat transmis AGERPRES. Nascut la data de 31 martie 1940 in Bucuresti, George Paul Avram…

- Instituția Prefectului Argeș informeaza ca situația epidemiologica din județ, conform datelor DSP, se prezinta dupa cum urmeaza: -persoane aflate in carantina: 3; -persoane internate in spital: 424; -persoane vindecate: 237; -persoane diagnosticate pozitiv: 793; -persoane decedate: 41. Deces 40: Barbat,…

- Milton Glaser, co-fondator al revistei New York și faimos designer, creatorul logo-ului „I ♥ NY”, a murit la 91 de ani, anunța CNN, potrivit Mediafax.Soția sa, Shirley Glaser, a declarat pentru The New York Times ca artistul a murit in urma unui accident vascular cerebral și ca a suferit și…

- Federația Maghiara de Polo a anunțat, joi, dispariția la doar 47 de ani a celui care a fost Tibor Benedek. Tripul campion olimpic se retrasese din toate activitațile sportive din luna mai, din cauza unor grave probleme de sanatate, noteaza postul american sportiv ESPN. Conform unor apropiați ai fostului…

- Tenorul american Claude Heater, recunoscut pentru interpretarea operelor wagneriene, a murit in San Francisco la varsta de 92 de ani, potrivit The Hollywood Reporter.Claude Heater, care a dat voce personajului Iisus in „Ben-Hur” (1959), regizat de William Wyler, a murit pe 28 mai la un spital…