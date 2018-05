Stiri pe aceeasi tema

- Doliu in lumea politica! A murit Constantin Olteanu, general-colonel, fost Ministru al Apararii Naționale și Primar general al Capitalei. Politicianul s-a stins din viața luni noapte (30 aprilie). Acesta a deținut și alte importante funcții in aparatul de partid și de stat pana in decembrie 1989. (Afla…

- Lumea muzicala romaneasca e in doliu. Dirijorul Ion Tibrea, cel care le-a indrumat cariera unor celebri cantareți cum ar fi Irina Loghin, Sofia Vicoveanca sau Benone Sinulescu, a incetat din viața joi dimineața. Anunțul a fost facut de fiul acestuia, dar și de interpreta Adela Vandevenne. The post Doliu…

- Doliu in teatrul romanesc! Actrița Carmen Stanescu a murit, joi (12 aprilie), la varsta de 92 de ani. Ultimele luni din viața indragitei artiste au fost un chin. Ajunsa la o varsta inaintata, aceasta nu mai putea sa mearga pe picioarele ei. Actrița a fost o emblema a teatrului si a filmului romanesc.…

- Doliu in hanbalul din Ramnicu Valcea! Alexandra Roua, fosta jucatoare la Oltchim, Mureșul Tg. Mureș și HCM Baia Mare s-a stins din viața la numai 32 de ani! Fosta handbalista a fost rapusa de o boala incurabila, care a evoluat infiorator de rapid. Alexandra este fiica fostului mare portar al Oltchimului,…

- Doliu in lumea fotbalului din Romania! Fostul jucator Emerich Hirmler a murit, luni seara (5 martie), la varsta de doar 58 de ani. Boala de care suferea nu l-a iertat pe fotbalistul, care a fost foarte apreciat in anii ’80, jucand nu mai putin de 11 ani pentru „Batrana Doamna” UTA. Emerich Hirmler a…

- Lewis Gilbert, regizor britanic cunoscut pentru filmele „Alfie”, „Educating Rita” și trei producții din seria James Bond, a murit la varsta de 97 de ani, informeaza BBC. Nascut la Londra in 1920, Gilbert și-a inceput cariera ca actor inainte de a regiza filme de razboi precum „Reach for the Sky” și…

- Doliu in sport! Un boxer celebru s-a stins din viața la numai 31 de ani. Dupa ce a caștigat in fața adversarului sau, sportivul parea mai fericit ca niciodata și a stat de vorba cu jurnaliștii imediat dupa meci. Cu toate acestea, la scurt timp dupa, barbatului i s-a facut rau atunci cand s-a intors…

- Lumea filmului este in doliu dupa ce actrița Nenette Fabray, devenita celebra in urma rolului pe care l-a avut in muzicalul “Love life”, a decedat la varsta de 97 de ani. Tristul anunț a fost facut de Jamie MacDougall, fiul artistei. Nenette Fabray și-a dat ultima suflare in locuința ei din Palos Verdes,…