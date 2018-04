A MURIT Milos Forman, regizorul dublu premiat cu Oscar

Stiri pe aceeasi tema

- Cineastul Milos Forman, care a devenit cunoscut la Hollywood cu filmele de Oscar „Zbor deasupra unui cuib de cuci/ One Flew Over the Cuckoo’s Nest“ si „Amadeus“, pentru regia carora a fost premiat, a murit, vineri, la varsta de 86 de ani, scrie Reuters.

- Andy Lewis, scenarist nominalizat la Oscar in 1972, alaturi de fratele sau, David E. Lewis, pentru filmul „Klute”, pentru care Jane Fonda a castigat primul ei trofeu acordat de Academia de Film Americana, a murit la varsta de 92 de ani, scrie NEWS.RO, citand hollywoodreporter.com.

- Regizorul american laureat cu Oscar, Steven Spielberg, va fi distins cu premiul David di Donatello pentru intreaga cariera de Accademia del Cinema Italiano (ACI), la cea de-a 62-a editie a recompenselor cinematografice italiene, ce va avea loc pe 21 martie la Roma, au informat organizatorii citati de…

- Regizorul american Lewis Melistone s-a nascut la Chișinau in 1895. Familia lui emigreaza in 1912 in SUA. In 1919 Melistone obține cetațenia Statelor Unite ale Americii. Dupa o perioada de peregrinari ajunge sa lucreze la Hollywood. Este laureat a doua premii Oscar pentru filmele: „Doi cavaleri arabi"…

- Dorothy Malone, care a castigat un premiu Oscar pentru cea mai buna actrita intr-un rol secundar in filmul 'Written on the Wind' (1956), a murit la Dallas (SUA), la varsta de 92 de ani, relateaza sambata EFE. Burt Shapiro, impresarul actritei, a confirmat vineri decesul lui Dorothy…