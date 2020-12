Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei Ibanesti, Dan Vasile Dumitru, a declarat vineri, pentru AGERPRES, ca a murit Mihaila Cofar, unul dintre cei raniti in timpul conflictului interetnic de la Targu Mures, din martie 1990, iar inmormantarea va avea loc, sambata, in cimitirul familiei. "Mihaila Cofar avea 73 de…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a anunțat vineri, 20 noiembrie, prin intermediul unui comunicat de presa, ca municipiul Targu Mureș "se gasește intr-o situație mai puțin intalnita", respectiv ca "niciun loc de joaca amenajat de municipalitate in anul 2020 nu deține autorizație de construcție,…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a adus la cunoștința opiniei publice joi, 19 noiembrie, pe pagina sa de Facebook, o serie de contracte considerate "paguboase", care "ne-au dus la datorii imense care apasa greu pe viitoarele bugete." Unul dintre contracte, in valoare de 1 milion de lei,…

- Parintele Arhimandrit Ghelasie Țepeș, starețul Manastirii Sfantul Mare Mucenic Dimitrie din Sighișoara, județul Mureș, a trecut la cele veșnice. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace! Parintele Ghelasie a trecut la cele veșnice azi noapte, 15 noiembrie 2020. Acesta era infectat cu noul coronavirus și a murit…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a inițiat un proiect de hotarare pentru acordarea unor facilitați fiscale la plata impozitului anual pe cladiri și a taxei pe cladiri pentru durata starii de urgența/ alerta decretata in decursul anului 2020. Proiectul se afla in dezbatere publica, pe…

Vasile Cazan era internat de mai multe zile la terapie intensiva