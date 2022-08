Stiri pe aceeasi tema

- Anunțul a fost facut marți seara de agenții de presa care citeaza surse spitalicești, relateaza Reuters. Mihail Gorbaciov avea 91 de ani. Ultimul lider al Uniunii Sovietice s-a stins dupa o boala indelungata.

- OFICIAL| A MURIT Mihail Gorbaciov: Fostul lider sovietic s-a stins dupa „lupta cu o boala grava și lunga” A MURIT Mihail Gorbaciov: Fostul lider sovietic s-a stins dupa „lupta cu o boala grava și lunga” Mihail Gorbaciov a murit, a informat agenția TASS. Gorbaciov a murit la varsta de 91 de ani. „In…

- Agenția TASS a anunțat, in acesta seara, decesul lui Mihai Gorbaciov, ultimul conducator al Uniunii Sovietice. Acesta avea varsta de 92 de ani. Mihail Gorbaciov a fost conducatorul Uniunii Sovietice din 1985 pana in 1991. Incercarile sale de reforma au dus la incheierea razboiului rece, la incetarea…

- Mihail Gorbaciov, ultimul presedinte al Uniunii Sovietice, a murit, marti seara, la varsta de 91 de ani, relateaza presa de la Moscova, citata de cotidianul Le Figaro si de agentia The Associated Press. „Mihail Sergheevici Gorbaciov a murit in aceasta seara dupa o boala grava și lunga”, a informat Spitalul…

- FOTO| Cine sunt tinerii din Alba care au MURIT impreuna cu bebelușul lor intr-un accident rutier, pe Valea Oltului: Unde calatoreau impreuna Cine sunt tinerii din Alba care au MURIT impreuna cu bebelușul lor intr-un accident rutier, pe Valea Oltului: Unde calatoreau impreuna Doi tineri proaspat casatoriți,…

- Cosmin Cernica (29 de ani) este un influencer roman stabilit in Marea Britanie, care a ajuns in presa internationala dupa ce a declarat ca scoate din buzunar lunar 10.000 de lire pentru a manca la cele mai luxoase restaurante deoarece nu suporta mirosul de mancare gatita in casa. Locuieste atat in Londra,…

- Vadim Bakatin, care a condus pentru scurt timp KGB-ul sovietic, inainte de prabușirea URSS, a murit la varsta de 84 de ani, a anunțat luni presa rusa de stat, informeaza Reuters. Bakatin a fost numit de liderul sovietic Mihail Gorbaciov in fruntea serviciului de securitate dupa ce șeful sau anterior,…

- Fostul baron al drogurilor Gilberto Rodriguez Orejuela, care mult timp a fost considerat unul dintre cei mai mari traficanti de droguri din lume dupa decesul lui Pablo Escobar, a murit la varsta de 83 de ani intr-o inchisoare din SUA, a confirmat avocatul sau miercuri, citat de AFP preluat de agerpres.…