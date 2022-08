Stiri pe aceeasi tema

- Agenția TASS a anunțat, in acesta seara, decesul lui Mihai Gorbaciov, ultimul conducator al Uniunii Sovietice. Acesta avea varsta de 92 de ani. Mihail Gorbaciov a fost conducatorul Uniunii Sovietice din 1985 pana in 1991. Incercarile sale de reforma au dus la incheierea razboiului rece, la incetarea…

- A murit ultimul membru al unui trib indigen brazilian care nu a intrat niciodata in contact cu civilizația. Anunțul a fost facut de catre agenția de protecție a indigenilor din Brazilia, Funai.

- Deputatul Mihail Seremet, care reprezinta Crimeea (peninsula ucraineana anexata ilegal de Rusia in 2014) in Duma de Stat (camera inferioara a parlamentului federal rus) a propus marti, 9 august, intr-un interviu acordat agentiei oficiale de presa RIA Novosti crearea ”unei asociatii voluntare de state…

- Vadim Bakatin, care a condus pentru scurt timp KGB-ul sovietic, inainte de prabușirea URSS, a murit la varsta de 84 de ani, a anunțat luni presa rusa de stat, informeaza Reuters. Bakatin a fost numit de liderul sovietic Mihail Gorbaciov in fruntea serviciului de securitate dupa ce șeful sau anterior,…

- Republica Moldova „a avut o istorie tumultoasa, intr-o regiune complicata; nu doar ca a fost parte a Uniunii Sovietice, a facut parte si din Romania in perioada dintre Primul si al II-lea Razboi Mondial, majoritatea populatiei este vorbitoare de limba romana, dar avem si ucraineni, rusi, bulgari si…

- Ultimul lider al Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov, este internat in spital, deoarece starea lui s-a agravat. Mihail Gorbaciov, in varsta de 88 de ani, este foarte respectat in Occident si mult mai putin apreciat de majoritatea concetatenilor sai. „Sunt intr-un spital, deja de mult timp’‘, a declarat…