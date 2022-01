Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai frumoase afaceriste din Romania a murit la numai 33 de ani! Mihaela Galani, co-acționara la Gemelli Shoes, fost gasita fara conștiența in mașina sa, la Constanța, și a fost transportata imediat la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta. Tanara a intrat in…

- „Echipajul ambulantei SMURD tip B2 s-a deplasat in localitatea Balteni pentru evaluarea si acordarea primului ajutor persoanelor implicate intr-un accident rutier produs in localitate. In accident au fost implicate un microbuz si un autoturism, in cele doua mijloace de transport aflandu-se cinci persoane.…

- Un accident rutier grav s a produs duminica dimineata, 21 noiembrie, pe o sosea din comuna Filipesti, sat Harlesti, judetul Bacau, Un autoturism a iesit in decor dupa ce a fost lovit din plin de un camion.Doi copii si un adult au murit, iar un o alta persoana ranita a fost transportata la Unitatea de…

- ”Pe 5 noiembrie, in jurul orei 9 jumatate, a ajuns in stare foarte grava la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU. Din pacate, dupa o ora, femeia a decedat”, a precizat Cristina Cazacu, purtator de cuvant al Spitalului Județean de Urgența (SJU) Pitești.Din nefericire, starea de sanatate a profesoarei s-a…

- O femeie de 46 de ani, cadru didactic in orașul Topoloveni, infectata cu COVID, a murit. Aceasta se afla in izolare și iși ingrijea mama, bolnava de COVID. Se pare ca in momentul in care echipajul de pe ambulanța a ajuns la domiciliul lor, pentru a o testa pe batrana, fiica acesteia a refuzat sa fie…