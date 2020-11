Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Gaitan, in varsta de 73 de ani, s-a stins din viața, a anunțat marți seara, actorul Vlad Radescu. „Vladimir Gaitan a trecut dincolo și a lasat teatrul și filmul romanesc, pe noi toți, mult mai singuri… Condoleanțe familiei care trece prin momente atat de grele. Adio, Duțu!”, a scris Vlad Radescu,…

- Polițiștii gorjeni au ținut un moment de reculegere, luni dupa-amiaza, in fața Inspectoratului Județean de Poliție Gorj, in memoria colegului lor care a decedat din cauza coronavirusului. Zeci de oameni ai legii au ieșit in curtea instituției, pastrand distanțarea sociala, iar cu lacrimi in ochi…

- Comunicat transmis de Asociația Județeana de Atletism (AJA) Brașov: „O veste trista pentru sportul brașovean: ne-a parasit președintele Clubului Sportiv CIBO, Gheorghe Toader, omul cu care, practic, „sportul cu pedale” s-a confundat ani și ani de zile in Brașov.Anul trecut a afiliat CS CIBO la AJA…

- A incetat din viața Ginel Zaharia, patronul lanțului de magazine Still, cu puncte de lucru in Shopping City Buzau, Ramnicu Sarat și Winmarkt Piața Daciei. Barbatul ar fi fost rapus de coronavirus, la un spital din București. Vestea morții a cazut ca un trasnet peste familie și apropiați. Decesul a fost…