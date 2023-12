Stiri pe aceeasi tema

- Marcu Tudor, fost deputat PRM de Prahova in perioada 1996-2008 și fratele lui Corneliu Vadim Tudor, s-a stins din viața la varsta de 84 de ani.Anunțul despre trecerea in neființa a fostului deputat a fost facut de catre Adrian Maracineanu, fost parlamentar PRM de Prahova.„A fost un patriot adevarat,…

- Marcu Tudor, fost deputat PRM de Prahova in perioada 1996-2008 și fratele lui Corneliu Vadim Tudor, a murit, joi, 28 decembrie, a anunțat Adrian Maracineanu, vicepreședintele Asociației Foștilor Parlamentari ai Romaniei, citat de Observatorul Prahovean. Marcu Tudor avea 84 de ani,„A fost un patriot…

- Mama lui Mihai, tanarul de 28 de ani, decedat in teribilul accident de la Bahmut, povestește ca fiul sau era un baiat bravo și muncea pe cont propriu: „Imi spunea mereu: Mama, ii mulțumesc lui Dumnezeu ca te am. Niciodata nu-mi cerea sa-i trimit bani. Mai mult, ea iși crescuse singura cei 4 copii, dupa…

- Cel mai tanar fiu al printului care domneste in Liechtenstein, Hans-Adam al II-lea, Constantin, a murit subit marti la varsta de 51 de ani, anunta miercuri intr-un comunicat casa princiara, relateaza AFP, conform news.ro.”Casa Princiara va anunta cu regret decesul neasteptat al printului Constantin…

- Baiatul de 13 ani din Republica Moldova ar fi venit cu mama și fratele in cartierul Vișoianu din municipiul Iași, unde stateau in chirie, cu aproximativ 30 de minute anterior producerii evenimentului. Baiatul ar fi ramas cateva minute singur in casa deoarece mama a insoțit celalalt frate pana la lift.…

- Scene șocante la Constanța! Un barbat și-a injunghiat sora, in timp ce aceasta incerca sa-l impiedice sa se sinucida Un barbat și-a lovit cu un... The post A murit injunghiata de fratele pe care incerca sa-l impiedice sa se sinucida. Tribunalul Constanta au dispus reținerea suspectului appeared first…

- Actor australian, cunoscut pentru rolurile sale romantice din filmele de capa si spada de la Hollywood, Errol Flynn nu a fost doar un artist excepțional, ci și un mare amator de petreceri și sex. Intr-un final, se pare ca acestea i-ar fi adus moartea prematura.

- Inca un accident grav s-a produs in Romania. Un tanar a murit pe loc, iar fratele sau este in stare critica, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat intr-un șanț, in urma cu doar cateva ore. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața șoferului, iar celalalt tanar se lupta intre…