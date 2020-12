Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie de Craciun. Impresarul vedetelor, Lucian Ionescu, a murit. Din pacate insa, medicii spuneau in urma cu cateva zile ca șansele lui de supraviețuire nu erau foarte mari. Tragedie de Craciun in Romania Iar la numai cateva zile dupa prognosticul medicilor, Lucian Ionescu s-a stins din viața, la…

- Deputatul Platformei DA, Iurie Renița, este infectat cu noul coronavirus. Anunțul a fost facut de catre fratele acestuia, pe pagina sa de Facebook. Potrivit lui Alecu Renița, Iurie Renița se afla in stare grava și trece printr-o perioada foarte complicata.

- Cunoscutul doctor Iosif Koszeghi s-a stins din viața. Medicul chirurg al Spitalului Județean de Urgența Piatra-Neamț a fost internat inițial la Bisericani, apoi in secția de ATI de la Piatra Neamț, dupa care a fost transferat la Cluj, localitate in care era stabilita și fiica sa. Fusese confirmat infectat…

- Actorul de teatru si film Vlad Ciobanu a murit la varsta 53 de ani duminica, 22 noiembrie, la Spitalul Clinic de Recuperare din Iasi. La Iasi, actorul se trata de cancer, insa ultimele doua saptamani a luptat pentru viata dupa ce a fost infectat cu SARS-CoV-2.

- Din trei teste de coronavirus efectuate in ultimele 24 de ore in Timiș, unul a fost pozitiv. Direcția de Sanatate Publica raporteaza 315 noi infecții, dupa efectuarea a 912 teste. Au murit, in Timiș, in ultimele 24 de ore, șapte persoane care aveau Covid-19.

- Un primar din Hunedoara a fost rapus de noul coronavirus la varsta de doar 52 de ani, deși nu avea alte boli grave care i-ar fi putut inrautați situația. Intreaga comuna este in doliu, dupa ce acesta a trecut in neființa dupa o lunga suferința.

- Romania a stabilit, astazi, un nou record in ceea ce priveste numarul oamenilor care au murit in ultimele 24 de ore, dar si de pacienti internati pe sectiile de Anestezie si Terapie Intensiva (ATI). Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, in ultimele 24 de ore, in Romania, 73 de pacienti infectati…