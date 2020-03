A murit Lorenzo Sanz, fostul președinte de la Real Madrid. Era considerat ”părintele galacticilor” Presa din Spania a anuntat, sambata seara, ca Lorenzo Sanz a murit, la cateva zile dupa ce fusese infectat cu coronavirus. Fostul presedinte la lui Real Madrid din perioada 1995-2000 s-a stins din viata la 76 de ani, anuntul fiind facut de fiul acestuia. Tocmai s-a stins din viata tatal meu. Nu a merit acest final. A plecat dintre noi una dintre cele mai bune, curajoase si muncitoare persoane. Familia si clubul Real Madrid au fost marile pasiuni ale lui. Odihneste-te in pace.Fiul lui Lorenzo Sanz:Potrivit ”As”, Sanz a incetat din viața sambata seara. Dupa ce a contractat onfecți cu Covid-19, insuficienta… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Manchester City a facut un pas important spre sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Conduși pe parcusul partidei, englezii au invins pe «Santiago Bernabeu» cu 2-1 pe Real Madrid in prima manșa a optimilor de finala.

- Antrenorul Pep Guardiola le cere jucatorilor echipei Manchester City sa arate caracter si determinare in meciul cu Real Madrid de pe Santiago Bernabeu, programat miercuri in prima mansa a optimilor Ligii Campionilor la fotbal, relateaza Reuters. City, care a ajuns maximum in semifinalele principalei…

- Real Madrid a obținut doar un rezultat de egalitate pe teren propriu cu Celta Vigo, scor 2-2, în etapa a 24-a din LaLiga.Celta Vigo a deschis scorul înca din minutul 7, prin Smolov, dar Realul a întors rezultatul în repriza secunda, prin golurile marcate de Kroos (52')…

- Manchester City a primit interdicția de a mai participa in Champions League in urmatoarele doua sezoane din partea UEFA, pentru incalcarea fair-play-ului financiar. Anunțul a fost facut de ziarul englez „ The Guardian ”. In plus, clubul de pe Etihag Stadium a primit și o amenda usturatoare, de 30 de…

- Manchester City a primit interdicția de a mai participa in Champions League in urmatoarele doua sezoane din partea UEFA, pentru incalcarea fair-play-ului financiar. Anunțul a fost facut de ziarul englez „ The Guardian ”. In plus, clubul de pe Etihag Stadium a primit și o amenda usturatoare, de 30 de…

- SCM Ramnicu Valcea a fost invinsa sambata, pe teren propriu, de detinatoarea Ligii Campionilor, Gyor ETO, scor 29-20 (10-6), in al treilea meci din grupa principala II a Ligii Campionilor.Principalele marcatoare ale partidei au fost Elghaoui 7 goluri, pentru SCM Ramnicu Valcea, respectiv Kristiansen…

- UEFA este acuzata ca a aranjat echipa anului 2019 pentru a-i face loc atacantului portughez al formatiei Juventus Torino, Cristiano Ronaldo, informeaza Daily Mail.Jurnalistii englezi scriu ca UEFA a apelat la un artificiu pentru a-l întroduce pe Ronaldo, schimbând sistemul de joc, din…