- Fostul solist al trupei Compact, Leo Iorga, a murit sambata, 2 noimbrie, la varsta de 54 de ani, dupa o lunga lupta cu cancerul, anunța adevarul.ro Anunțul a fost facut de fostii colegi din trupa Compact: „Colegul nostru de trupa Leo Iorga a plecat spre o lume mai buna…Dumnezeu sa-l ierte! Va ramane…

- Veste cutremuratoare in muzica romaneasca! Mihai Constantinescu s-a stins din viața marți seara, pe patul de spital. Avea 73 de ani și era internat la Secția de Terapie Intensiva a Spitalului Floreasca inca din data de 13 mai 2019. Artistul a suferit in luna mai un infarct. Soția lui l-a gasit inconștient…

- Președintele Senatului, Teodor Meleșcanu, și-a angajat un consilier. Dar nu pe oricine, ci pe fiul prefectului de Neamț, fieful baronului Ionel Arsene, președintele CJ Neamț. Mihai Sebastian Arsene se lauda pe contul de Facebook cu noul loc de munca – consilier al președintelui Senatului. Și mama sa…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat pentru G4Media.ro ca premierul Viorica Dancila tocmai l-a invitat la Congresul PSD și ca acceptase, dupa ce liderul PSD a spus despre fostul premier ca este ”duplicitar” și ”mincinos”. Premierul Dancila a lansat aceste acuzații dupa ce Victor Ponta a susținut,…

- USR afirma ca, „la un an de la 10 august insangerat, nu s-au schimbat foarte multe”, a disparut Liviu Dragneade pe scena politica, dar partenerii lui fideli in atacarea sistematica a statului de drept si a democratiei se afla in continuare la butoane. USR mai precizeaza, intr-o postare pe Facebook,…

- Circulatia pe Autostrada Soarelui a fost blocata in aceasta dimineata in urma a doua accidente grave care au avut loc la interval de cateva zeci de minute. Un om a murit dupa ce masina lui a luat foc in mers. S-a intamplat pe sensul spre litoral la kilometrul 77, in localitatea Dor Marunt. Se pare The…