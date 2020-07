Stiri pe aceeasi tema

- Una din vocile cunoscute din radioul romanesc, Calin Gheorghe, a incetat din viața. De-a lungul ultimilor 25 de ani, DJ-ul a lucrat la Pro Fm, Radio Guerrilla sau Europa FM.Anunțul a fost facut de foștii sai colegi de la Radio Guerrilla pe pagina de Facebook."Calin Gheorghe, fostul nostru coleg și prieten,…

- Vedeta a raspuns intrebarilor cu doar cateva zile inainte sa afle ca ea și mai mulți dintre colegii sai de la "Te cunosc de undeva" au fost diagnosticați cu noul coronavirus. Citeste si: Ce a facut Alina Puscas, dupa ce a fost vindecata de coronavirus si a plecat din spital: "Am profitat din…

- Structurile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne și polițiștii locali au executat in sistem integrat 62 de misiuni, pe raza județului, in ultimele 24 de ore. Au fost angrenate 75 de efective pentru menținerea ordinii și siguranței publice, pentru verificarea persoanelor aflate in evidențe…

- Perioada infernala pentru internaționalul moldovean Catalin Carp! Mijlocașul clubului FC Ufa se pregatește de meciuri din campionatul de fotbal al Rusiei in condiții speciale. Asta pentru ca un coechipier de-al lui a fost diagnosticat cu COVID-19. "Dam testele din 3 din 3 zile.

- Echipaje mixte alcatuite din polițiști, jandarmi, polițiști de frontiera și polițiști locali au executat, in ultimele 24 de ore, pe raza județului, in sistem integrat, 43 de misiuni. Cele 55 de efective angrenate au acționat pentru paza locațiilor de carantinare, pentru verificarea persoanelor aflate…

- Echipaje mixte alcatuite din polițiști, jandarmi, polițiști de frontiera și polițiști locali au executat, in ultimele 24 de ore, pe raza județului, in sistem integrat, 56 de misiuni. Cele 67 de efective angrenate au acționat pentru paza locațiilor de carantinare, pentru verificarea persoanelor aflate…

- Restrictiile instituite pe scara larga care au inclus inchiderea magazinelor si a scolilor au redus nivelurile de transmitere a COVID-19 in Europa suficient de mult pentru a tine sub control imbolnavirile evitandu-se peste trei milioane de decese, au precizat luni cercetatorii, potrivit Reuters. In…

- Smiley nu a mai avut concerte de 5 luni Pandemia de COVID-19 a lovit puternic in multe arii de business. Unii dintre cei mai afectati in aceasta perioada sunt artistii care stau pe tusa pe perioada nedeterminata. Spre exemplu, Smiley nu a mai avut concerte deja de 5 luni. Inainte de intrarea Romaniei…