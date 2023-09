Stiri pe aceeasi tema

- Un copil roman a murit in explozia unui camper, pe plaja Bados, langa Pittulongu, in Sardinia. Tatal lui a suferit arsuri grave, dar a scapat cu viața. Un copil de 10 ani și-a pierdut viața in urma unei explozii survenite la un camper, posibil din cauza unei scurgeri de gaz. Explozia a provocat un incendiu,…

- Bob Barker, un prezentator intrat in legenda televiziunii americane dupa ce a prezentat timp de peste 35 de ani emisiunea-concurs "The Price is Right", a murit la varsta de 99 de ani, a anuntat sambata agentul sau, citat de AFP."Cu multa tristete, va anuntam ca cel mai mare animator TV care a trait…

- Chirurgul pediatric dr. Zeno Moldovan a murit in aceasta dimineața la varsta de 73 de ani. Anunțul a fost facut de dr. Otilia Țiganaș printr-o... The post Dr. Zeno Moldovan, fost șef al Secției Chirurgie Ortopedie Pediatrica și un mare utist, a murit in aceasta dimineața appeared first on Special Arad…

- Politistii din Olt au deschis o ancheta dupa ce un barbat de 48 de ani a murit miercuri dimineata aruncandu-se de la etajul zece al unui bloc din Slatina, potrivit news.ro.Inspectoratul de Politie al Judetului Olt a anuntat ca politistii au fost sesizati prin apel 112 miercuri dimineata, cu privire…

- Legendarul cantareț american Tony Bennett a murit la varsta de 96 de ani.Cunoscut pentru inregistrarile sale de melodii de spectacol și standarde de jazz, Bennett a fost diagnosticat cu boala Alzheimer in 2016. El a murit in orașul sau natal, New York, din cauze nedezvaluite, conform TheIndependent.…

- A murit cel mai batran preot din Gorj, in varsta de 100 de ani. Nicolae Diaconescu s-a stins din viața duminica. A fost preot in localitatea Balcești, unde s-a nascut Maria Latarețu. Preotul era printre puținii gorjeni in viața care a cunoscut-o personal pe Maria Latarețu. „Ultimul supraviețuitor din…

- O mașina a intrat intr-un grup de 6 motocicliști, potrivit Gazeta de Dimineața.Potrivit poliției, un barbat in varsta de 56 de ani, din Petroșani, județul Hunedoara, in timp ce conducea un autoturism pe DN68 din direcția Caransebeș spre Hațeg, a depașit o coloana de mașini, moment in care a intrat intr-un…

- In cursul zilei de azi, la ora 15:00, in zona punctului de trecere a frontierei Petea, pe teritoriul maghiar, a fost observat un cetațean roman cazut inconștient, dupa ce a facut un stop cardio-respirator. S-a solicitat intervenția ambulanței maghiare care la ora 15:10 efectua primele manevre de resuscitare.…