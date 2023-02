A murit legendarul compozitor american Burt Bacharach

Stiri pe aceeasi tema

- Legendarul pianist și compozitor Burt Bacharach a murit la varsta de 94 de ani. Pianist și compozitor de muzica pentru multe filme, Burt Bacharach a murit miercuri la locuința sa, din cauze naturale, a confirmat publicistul sau pentru Associated Press, informeaza Mediafax. Fii la curent cu…

- David Crosby, un pionier al folk-ului și unul dintre membrii fondatori ai The Byrds și Crosby, Stills, Nash & Young, a murit, a anunțat familia sa joi. Avea 81 de ani. „Cu mare tristețe, dupa o lunga boala, iubitul nostru David (Croz) Crosby a murit. A fost inconjurat cu dragoste de soția și sufletul…

Starul american de folk-rock David Crosby a murit la varsta de 81 de ani, a confirmat reprezentantul sau, conform BBC.

- Jeff Beck, considerat unul dintre cei mai buni chitariști ai tuturor timpurilor, a cantat cu The Yardbirds alaturi de Eric Clapton și Jimmy Page și a format trupa Jeff Beck Group, a murit la varsta de 78 de ani din cauza unei meningite.

- Gianluca Vialli a murit! Dupa trecerea in neființa a magistralului Pepe, și a lui Sinisa Mihajlovic, inca o dispariție indoliaza lumea mare a fotbalului. Vialli, unul dintre cei mai buni atacanți ai Italiei a pierdut lupta cu o crunta boala, la doar 58 de ani. In ultimii cinci ani fostul mare jucator…

- Pilotul de raliuri Ken Block, cofondator al Hoonigan și DC Shoes, care a revoluționat marketingul sporturilor de acțiune și filmarile din domeniul sporturilor cu motor, a murit luni intr-un accident de snowmobil in apropierea casei sale din Utah.

- In data de 29 decembrie a fost anunțat decesul marelui fotbalist Pele.Legendarul fotbalist brazilian Pele a incetat din viața la 82 de ani in urma unei lungi suferințe.Informația a fost furnizata de catre agentul sau, care a confirmat știrea agenției de presa britanice Associated Press.