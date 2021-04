A murit legenda U Cluj Remus Câmpeanu Legendarul jucator al U Cluj, Remus Campeanu, a murit la varsta de 82 de ani, anunța clubul. „Numele lui Remus Campeanu este sinonim cu ceea ce inseamna FC Universitatea Cluj, cu spiritul și cu principiile acestui club. Și-a dedicat intreaga cariera de jucator lui ”U” intre 1960 și 1974, fiind component al echipei ce „a pus șapca pe Cupa” in 1965. Dupa ce a agațat ghetele in cui, a fost președinte al clubului pana in 1989 și a ramas alaturi de echipa pana in ultima clipa. Astazi, dupa o viața alaturi de echipa „studenților”, Remus Campeanu s-a inalțat la ceruri. Ii mulțumim pentru… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Voleiul romanesc este din nou indoliat, dupa ce fostul jucator și arbitru internațional Constantin Steriade a incetat din viata, la varsta de 68 de ani. Nascut in Bucuresti, in 1953, de profesie inginer, Costi Steriade a debutat ca jucator de volei la CSS 2 Bucuresti, avandu-l ca antrenor pe profesorul…

- Legendarul fotbalist brazilian Ronaldinho și-a pierdut mama. Dona Miguelina a murit de coronavirus. Avea 71 de ani. Trist inceput de an pentru Ronaldinho. Mama sa era in spital, in Porto Alegre, din 21 decembrie, dar, mereu optimist, fostul mare fotbalist al naționalei auriverde spera ca ea sa scape…

- Vaduva celebrului moderator american de televiziune Larry King s-a adresat unei instante de judecata pentru a contesta testamentul acestuia. Jurnalistul si-a lasat mostenire intreaga avere, estimata la 2 milioane de dolari, celor cinci copii ai lui, informeaza BBC.com, citata de Agerpres . Shawn Southwick…

- Legendarul muzician Johnny Pacheco, considerat unul dintre parintii muzicii salsa, a murit luni la New York, la varsta de 85 de ani, a anuntat familia sa, relateaza AFP. Muzician, compozitor si producator, Johnny Pacheco, nascut in 1935 in Republica Dominicana, a fondat casa de discuri Fania Records…

- Cunoscutul moderator american de televiziune Larry King a murit la varsta de 87 de ani. El fusese internat in spitalul Cedars-Sinai din Los Angeles la sfarșitul anului trecut dupa ce a contractat virusul și ulterior a fost mutat la terapie intensiva la inceputul lunii ianuarie, dupa ce starea sa de…

- Cunoscutul moderator de televiziune Larry King, in varsta de 87 de ani, a murit dupa ce a fost diagnosticat cu Covid-19, scrie BBC. El fusese internat in spital Cedars-Sinai din Los Angeles și mutat la terapie intesiva la inceputul lunii ianuarie.

- Celebrul moderator american de televiziune Larry King, a murit la varsta de 87 de ani. Vedeta TV a fost dusa la spitalul din Los Angeles la sfarșitul lunii decembrie, dupa ce a testat pozitiv pentru coronavirus. Anunțul a fost facut pe pagina lui de Twitter. pic.twitter.com/x0Hl0X6vqU — Larry King (@kingsthings)…

- Mircea Bolba a fost medaliat cu bronz, cu echipa Romaniei, la Campionatul Mondial Under 20 din Australia.Fotbalul romanesc este din nou in doliu, dupa ce s a stins din viata, la varsta de 59 de ani, Mircea Bolba, fost jucator la Olimpia Satu Mare, Steaua, Poli Timisoara si Inter Sibiu.De asemenea, Mircea…