A murit legenda tangoului Juan Carlos Copes. Dansatorul a fost infectat cu Covid-19

- Potrivit sursei citate, tanara, infectata cu SARS-CoV-2 in 7 decembrie, a venit la maternitatea galateana prin transfer de la Spitalul Municipal Adjud, in 11 decembrie, pe 12 decembrie a nascut prin cezariana o fetita de 2.600 grame, cu testul PCR negativ, iar pe 13 decembrie a murit in urma unui stop…

- Unul dintre inculpații cercetați pentru corupție privind achizițiile de produse și instrumente sanitare, inutile, de la spitalul de Boli Infecțioase Brașov și cel din Odorheiul Secuiesc, spitale devenite centre COVID dupa izbucnirea pandemiei, este infectat cu noul coronavirus, afirma surse judiciare…

- Medicul din Câmpia Turzii s-a saturat de modul în care a ales conducerea spitalului sa trateze cazurile de COVID-19, dar și de neajunsurile sistemului medical. Conform doctorului, în Câmpia Turzii au murit 12 persoane în ultimele doua…

- Omul de afaceri Corneliu Idu a incetat din viata, in urma infectarii cu coronavirus. Informatia a fost confirmata de apropiatii din cadrul Portului Constanta.Nascut in anul 1950, in judetul Constanta, Corneliu Idu era cunoscut drept unul dintre milionarii judetului de pe malul marii.Idu s a axat pe…

- Șeful Poliției Șimian din județul Mehedinți a murit din cauza Covid-19. Anunțul a fost facut pe Facebook de autoritațile județene și de reprezentanții Primariei Șimian care au transmis condoleanțe...

- Un fost cadru medical de la Spitalul Orașenesc din Ineu, județul Arad, infectat cu virusul SARS-CoV2, a murit. Decesul a survenit joi. Un medic și o asistenta medicala de la aceeași unitate medicala au murit zilele trecute tot din cauza Covid 19, anunța MEDIAFAX. Un fost asistent medical la…

- Ionuț Campean, capitan in cadrul Jandarmeriei Sibiu, care a murit la 43 de ani, infectat cu SARS-CoV-2, a fost coronasceptic pana cand s-a imbolnavit. Jandarmul posta pe pagina sa de Facebook mesaje prin care punea la indoiala virusul, insa dupa ce a ajuns in spital facea apel la ceilalți sa aiba…

- Unul dintre cei mai cunoscuți chirurgi din Constanța, Octavian Dumitru Unc, a murit, sambata dimineața, infectat cu coronavirus. „Profu’ Unc trece acum (vineri – n.r.) prin momente dificile. Haideți toți, fiecare dupa cum putem, sa ne rugam impreuna in aceasta seara. 5 minute, intre 00:00 – 00:05,…