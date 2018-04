Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 18 ani din San Diego, SUA, și-a pierdut viața in urma unui grav accident rutier. Ginevra Gallone-Latte se indrepta cu doua prietena spre festivalul Coachella. Incidentul s-a produs din cauza vitezei uriașe. La un moment dat, șoferul a pierdut controlul mașinii și s-a izbit…

- Un roman a fost gasit mort intr-un transformator electric langa Torino. Polițiștii au fost cei care au fost macabra descoperire, dupa ce au fost alertați de iubita tanarului. Din primele informații, barbatul de 24 de ani s-a electrocutat deoarece ar fi incercat sa fure cuprul din cablurile electrice.…

- O adolescenta de 15 ani din Satu Mare a murit, marti, dupa ce a cazut de pe balconul locuintei sale, aflat la etajul IV al unui bloc, iar o ancheta este in desfasurare, din primele indicii rezultand ca este vorba de o sinucidere, scrie news.ro.Incidentul a fost anuntat la 112 de martori, locatari…

- Incidentul care a implicat "mai multi schiori" s-a petrecut la Pila, o statiune de schi din regiunea Valle d'Aosta, a informat Serviciul italian de salvare alpina pe contul sau de Twitter. Potrivit ANSA, "cel putin cinci persoane" au fost lovite de avalansa, dintre care doua au fost descoperite…

- O jurnalista din Iași a murit in condiții suspecte! Alina Cozma, ce avea doar 40 de ani, a fost gasita fara suflare, in locuința sa din localitatea Cotnari. Langa trupul neinsuflețit se afla un televizor. ”Arma” crimei, spun unele surse. Polițiștii au fost solicitați ieri dimineața sa vina la casa femeii,…

- Incidentul armat a avut loc la un festival ce a avut loc in orasul Kizlear. Potrivit primelor informatii, 5 persoane au murit, iar atacatorul a fost ucis de fortele de ordine. "Oamenii ieseau dintr-o biserica in momentul in care individul a deschis focul. 5 oameni au murit. Atacatorul a fost…

- Peste 4.200 de site-uri au fost infectate cu un software daunator, derivat dintr-un instrument folosit pe scara larga si cunoscut sub denumirea de Browsealoud, produs de compania de software britanica Texthelp, care acorda asistenta persoanelor cu deficiente de vedere la citirea continutului paginilor…