A murit la semafor, sub ochii copilului Un sofer in varsta de 39 de ani a murit in masina sa, in timp ce se afla la un semafor pe o strada din Constanța. Tragedia s-a produs sub ochii copilului barbatului, pasager in mașina. Momentul in care barbatului i s-a facut rau a fost surprins de un alt șofer care a sunat imediat

- Alerta a fost data de un alt șofer, care, dupa ce a vazut ca barbatul statea cu capul pe volan, cu toate ca la semafor culoarea era verde, a sunat la 112, informeaza Ziua de Constanța . La locul incidentului au ajuns salvatorii SMURD, dar, cu toate eforturile depuse nu s-a mai putut face nimic pentru…

