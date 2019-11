Stiri pe aceeasi tema

- Trupul neinsufletit al politicianului Sorin Frunzaverde va ramane in Palatul Administrativ pana la ora 24,00. 'Este o zi trista pentru administratia caraseana, pentru politica romaneasca. Prin plecarea sa la cele vesnice, Sorin Frunzaverde, respectat de catre toti cei care l-au cunoscut, lasa in…

- Presedintele PSD Viorica Dancila a fost intrebata, la Focsani, dupa ce a iesit dintr-o biserica, daca a aprins o lumanare si pentru Klaus Iohannis. „Da. Sa ii dea Dumnezeu gandul cel bun si sa voteze Viorica Dancila", a raspuns liderul PSD.

- „Colegul meu de trupa Leo Iorga a plecat spre o lume mai buna. Dumnezeu sa-l ierte. Va ramane in inimile noastre pentru totdeauna”, a anuntat Adrian Ordean pe Facebook. Vestea a fost anuntata si de trupa Iris: „Ne va fi dor de tine, luptatorule, de vocea ta, de vointa ta,…

- APELUL UMANITAR A AJUNS LA SUFLETUL UNOR OAMENI O vorba romaneasca spune “Sa nu dea Dumnezeu omului cat poate duce”. Povestea celor doi copii Gabriel și Alexandru Creanga din Focșani, imobilizați in fotolii rulante de boala Duchene (distrofie neuromusculara) a fost prezentata cititorilor cu catva timp…

- Sfintirea asezamantului a fost facuta de un sobor de preoti in frunte cu Episcopul Husilor, Ignatie, ierarhul vorbindu-le celor prezenti despre importanta implicarii Bisericii in actiuni sociale. "In fiecare om care este singur, care are nevoie de ajutorul nostru, Il identificam pe Hristos.…

- Doi tineri din Focșani, dintre care un minor, au șantajat o tanara sa practice prostituția in folosul lor, timp de cateva saptamani. In momentul in care tanara nu a dorit sa iși mai vanda trupul, cei doi au lipit fotografii comprimațitoare cu aceasta in incinta liceului.