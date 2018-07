Stiri pe aceeasi tema

- Un batran de 84 de ani a murit in Alpii dupa ce a cazut 100 de metri in gol in timpul unei drumeții in sudul Germaniei, scrie DPA citat de Agerpres. Batranul era in zona Schliersee, un lac aflat la circa 10 kilometri de granita cu Austria, cand și-a pierdut echilibrul și a cazut circa 100 de metri pe…

- Un miliardar chinez a murit in Franta, in timp ce isi facea o poza. Wang Jian, fondatorului gigantului HNA Group, a cazut in gol, in timp ce facea poze, transmite BBC . Wang Jian, in varsta de 57 de ani, se afla in satul Bonnieux, din sud-estul Frantei. S-a urcat pe un parapet inalt, pentru a-si face…

- Co-presedintele grupului chinez de firme HNA Wang Jian a decedat in Farnta in timpul unei calatorii de afaceri, politia locala precizand ca moartea pare a fi una accidentala, acesta cazand de la inaltime...

- Un cuplu de turisti australieni a murit marti, in Portugalia, acestia cazand de pe un zid cu vedere la plaja, in statiunea Ericeira. "Totul pare sa indice ca acestia au cazut in timp ce incercau sa-si faca selfie-uri", a declarat comandantul capitaniei Cascais, Rui Pereira da Terra. "Se pare ca la…

- Accident teribil in Parcul Romanescu din Craiova. Un baietel de 10 ani a cazut, duminica, de la opt metri inalțime, dupa ce i s-a rupt tiroliana. (AFLA AICI CUM POȚI CAȘTIGA ȘI TU DE ACASA CHIAR ȘI 10.000 DE EURO LUNAR) .Copilul a suferit leziuni si a fost internat de urgența la Spitalul Judetean din…

- Tractorul in care se aflau cinci barbati s-a rasturnat dupa ce soferul a pierdut controlul intr-o curba. Consucatorul auto a murit, iar ceilalti patru pasageri au ajuns la spital. Soferul nu avea permis, iar tractorul nu era inmatriculat.

- O fetita de 11 ani si a salvat mama si fratiorul de un an si sase luni. Cei doi cazusera intr o rapa adanca de 10 metri, din Cheile Carasului. Incidentul a avut loc pe 1 mai, in Cheile Carasului. Mama, impreuna cu fiica de 11 ani si bebelusul, au mers marti la o plimbare prin padure, scrie Digi 24.La…