Stiri pe aceeasi tema

- O pasionata de fitness din Marea Britanie, in varsta de 27 de ani, a murit dupa ce a baut alcool pe stomacul gol.Alice Burton Bradford, din Brighton, suferea de cetoacidoza alcoolica, o complicație metabolica rara, care poate fi declanșata de consumul de bauturi alcoolice pe stomacul gol, scrie Daily…

- Medicul Simin Aysel Florescu, de la Spitalul "Victor Babeș" din București, le transmite un mesaj dur celor care susțin ca nu exista coronavirus."Nu crezi in Covid. Ok. Nu crezi ca trebuie masca. Ok. Pai atunci hai cu noi in terapie intensiva, langa vreo 2 bolnavi din aștia inchipuiți,…

- Evenimentul a avut loc pe 13 iunie, in Fort Myers, iar fata de 17 ani nu a purtat masca și nici nu a respectat distanțarea sociala. Carsyn Leigh Davis suferea de mai multe afecțiuni - obezitate și o afecțiune autoimuna - și a murit pe 23 iunie, dupa ce a fost diagnosticata cu Covid-19. De…

- Un barbat infectat cu coronavirus, tratat intr-un spital din India, a murit dupa ce familia lui a scos din priza ventilatorul pentru a conecta aerul condiționat.Barbatul era tratat la secția de terapie intensiva a unui spital din Rajasthan, situate in nordul Indiei.

- Un roman care lucra la o companie de prelucrare a carnii din Birkenfeld, Germania, unde au fost inregistrate cazuri de infectare cu noul coronavirus, a murit, anunța Ministerul Afacerilor Externe.

- Un bebeluș de doar doua zile a murit din cauza coronavirusului in Africa de Sud, devenind una dintre cele mai tinere victime ale COVID-19, anunța BBC. Mama acestuia a fost diagnosticata cu noul coronavirus iar ulterior și copilul a fost testat pozitiv, a anunțat ministrul sanatații sud-african, adaugand…

- PSD cere demisia ministrului Sanatatii. Nelu Tataru, pe care il acuza de minciuna in ceea ce priveste alocarea sumelor pe care cadrele medicale aflate in prima linie in lupta cu COVID-19 trebuie sa le primeasca drept bonus. Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romascanu, a declarat, duminica, intr-o…

- Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, a avut joi noapte o declarație șocanta și a spus ca s-ar putea injecta dezinfectant in corpul uman in lupta impotriva coronavirusului. Vorbele sale au creat panica printre medici și au cauzat multor probleme oamenilor din New York. ...