A murit Kofi Annan. Fostul secretar general al ONU avea 80 de ani

- Fostul secretar general al ONU, Kofi Annan, laureat al Premiului Nobel pentru Pace din 2001, a incetat din viata la varsta de 80 de ani, anunta sambata agentiile internationale de presa. AGERPRES

- Prim ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a semnat astazi decizia privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice vacante din categoria inaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice de catre Dan Alexandru Groza.Decizia…

- Fostul presedinte al echipei de Formula 1 Ferrari, Sergio Marchionne, a decedat miercuri in urma unor complicatii operatorii, la varsta de 66 de ani. Marchionne a fost pana in weekend director general al Fiat Chrysler, el fiind inlocuit din aceasta functie din cauza deteriorarii rapide a starii de sanatate.…

- S-a intamplat intr-o conferința de presa susținuta de fostul secretar general adjunct al PNL Giurgiu joi, 12 iulie. Ionel Dinu a explicat ca și-a pierdut aceasta funcție ca urmare a unei ședințe desfașurate la Prundu și ca ar fi primit un document oficial ce il anunța ca Biroul Politic PNL a decis revocarea…

- Fostul secretar general al NATO Javier Solana a anuntat ca i s-a refuzat un permis electronic de intrare in Statele Unite, din cauza ca s-a dus in Iran, unde a participat la negocierea acordului in dosarul nuclear, relateaza AFP, conform news.ro.”Aceasta este o decizie un pic meschina”, a…

- Pus in funcție in luna ianuarie, in urma scandalului dintre Carmen Dan si Mihai Tudose, Catalin Ionița a cerut incetarea imputernicirii in functia de inspector general al Politiei Romane, din considerente personale. In urma deciziei luate de Catalin Ionița, noul sef al Politiei Romane…

- Fostul secretar general al NATO, Javier Solana, a declarat luni ca i s-a refuzat autorizatia electronica de intrare in Statele Unite, pentru ca a mers in Iran unde a participat la negocierea acordului nuclear, relateaza AFP."Este o decizie putin meschina", a declarat Javier Solana intr-un…