A murit jurnalistul sportiv Mihai Dolinschi, la doar 29 de ani

- Presa sportiva din Romania este, incepand de astazi, mult mai saraca. Mihai Dolinschi, comentator, moderator și analist cunoscut pentru aparițiile la Telekom Sport și Look Sport, s-a stins din viața, la doar 29 de ani. Din primele informații, acesta a fost gasit fara suflare in locuința sa…

- Cladirea mica a fostului conac Bellu, care astazi gazduiește Muzeul Memorial Alexandru Bellu din orașul Urlați, județul Prahova, ascunde o poveste inedita a uneia dintre cele mai avute familii nobile din Romania. Aici a trait familia baronului Barbu Bellu, care a donat municipiului București terenul…

- Presedintele CNCAV, Valeriu Gheorghita, a anuntat, vineri seara, ca in judetul Arges exista o persoana infectata cu tulpina Delta internata la ATI, in stare grava, pacienta neavand legatura cu decesul inregistrat in acest judet zilele trecute. Valeriu Gheorghita a vorbit, vineri seara, la…

- CS Mioveni (L2, locul 3 in play-off) și Hermannstadt (L1, locul 8 in play-out) se infrunta miercuri, de la ora 19:00, in returul barajului pentru menținere/promovare in Liga 1. 0-0 in tur. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look…

- A plecat dintre noi indragitul actor CONSTANTIN POPA, societar al Teatrului Național Iași, dramaturg, poet, profesor universitar. Drum lin spre lumina! Constantin Popa s-a nascut in comuna Cozia din județul Iași, in martie 1936. Acesta a fost actor al Teatrului Național Iași, dramaturg, poet și profesor…

- Adrian Radulescu, presedintele Asociatiei Fermierilor din Romania, s a stins din viata la varsta de 66 de ani.Adrian Radulescu era unul dintre cei mai cunoscuti fermieri din Romania.A absolvit Facultatea de Horticultura in 1983 in cadrul Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din…

- Scriitoarea Ileana Vulpescu, autoarea romanului „Arta conversatiei”, a incetat din viața miercuri, la varsta de 89 de ani, informeaza Mediafax. Ileana Vulpescu, nascuta in 1932, in Bucuresti, a devenit membra a Uniunii Scriitorilor din Romania in 1972. A debutat in literatura in 1966, a publicat schițe…

- Vasile Ciobanu „Raj”, supranumit „traficantul vedetelor” sau chiar „Escobar de Romania” a murit din cauza COVID-19 la Spitalul ”Sf. Pantelimon”, din București.Starea de sanatate a lui „Escobar de Romania” s-a depreciat brusc. Intrucat avea febra și dureri de cap a mers la testare și in urma controalele…