- Un accident tragic a intristat Romania, dupa ce in urma cu doar doua zile Anastasia a murit. Tanara in varsta de 17 ani se afla in mașina cu un șofer de 21 de ani, care a facut o depașire neregulamentara. In urma impactului, Anastasia a murit, iar apropiații și-au exprimat regretul și revolta pe Internet.

- Lumea teatrului a mai pierdut o stea. A murit Mihai Bica. Actorul s-a stins din viața la varsta de 59 de ani. Marturii emoționante despre ultimele zile din viața indragitului artist. A murit Mihai Bica O veste cutremuratoare a indoliat scena teatrului romanesc. Actorul Mihai Bica a murit, la varsta…

- Vestea trista ca Nosfe s-a stins din viața la varsta de 37 de ani a venit ca un șoc pentru intreaga lume. Ei bine, soția regretatului artist a suferit mult și inca o face, iar micuța Iris, fiica lui, nu a știut sa gestioneze situația, ea fiind foarte mica. Acum, Madalina Crețan a vorbit despre cum se…

- Monica Birladeanu este devastata de durere, dupa ce Alex a murit. Viața barbatului a luat sfarșit dupa ce a pierdut lupta cu cancerul. Frumoasa actrița este cuprinsa de suferința, astfel ca a publicat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

- Muzicianul și profesorul Viorel Simionca s-a stins astazi din viața. Vestea a venit din partea Centrului Județean pentru Cultura Bistrița-Nasaud, instituția in care Viorel Simionca a și muncit zeci de ani. Centrul Județean pentru Cultura Bistrița-Nasaud a anunțat cu puțin timp in urma ca muzicianul…

- Un actor celebru s-a stins recent din viața! Fanii sai au ramas șocați de vestea la care nu se așteptau. Barbatul avea 82 de ani, dar cei mai mulți oameni sperau sa il mai aiba alaturi. Vestea tragica a fost facuta chiar de fiul sau vitreg, in cadrul unei postari din mediul online. ,,Un tata […] The…

- Doliu in presa locala Jurnalistul constantean Lucian Cristea s a stins din viata Mihai Lupu, presedintele CJ Constanta a postat un mesaj de condoleante"Un bun prieten si un jurnalist constantean deosebit de apreciat, LucianCristea, s a stins din viata astazi. Un gol imens va ramane in urma lui, gol…

- Doliu la Hollywood! Un actor și scenarist cunoscut s-a stins din viața la doar 51 de ani. Barbatul era manager și producator și a murit recent la domiciliul sau din Santa Monica, California. Vestea crunta a fost aflata acum de fani, deși acesta a incetat din viața pe data de 21 noiembrie. Artistul s-a…