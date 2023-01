A murit jurnalista Mădălina Manole, la 38 de ani! Madalina Manole, jurnalista și pasionata de astrologie in ultimii ani, a murit aseara, la doar 38 de ani! Cauza morții este momentan incerta, mai cu seama ca tanara a mers pe picioarele ei la spital in cursul zilei de ieri. Madalina Manole a avut, anul trecut, unele probleme de sanatate, potrivit postarilor de pe Facebook, insa parea ca a trecut peste acest hop și se afla sub supraveghere medicala. In plus, recent, Madalina posta pe Facebook in care spera ca 2023 sa fie un an bland cu ea, pentru ca „2022 a fost groaznic”. Madalina Manole a fost redactor la revista Unica, a scris la Cancan, Ego.ro,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

