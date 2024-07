Stiri pe aceeasi tema

- Cantaretul si muzicianul britanic John Mayall, pionier al blues-ului englez din anii 1960 si personalitate marcanta a scenei rock, a murit la varsta de 90 de ani, a anuntat marti familia artistului pe pagina oficiala de Facebook a acestuia, informeaza AFP

- Lumea sportului din Romania e in doliu dupa ce Ion Țuțuianu s-a stins din viața. Fostul jucator și selecționer la naționalei de rugby a murit la varsta de de 85 de ani. Tristul anunț al trcerii acestuia in neființa a fost facut de reprezentanții Federației Romane de Rugby.

- Actrita Shannen Doherty, cunoscuta pentru rolurile din serialul Beverly Hills si Charmed, a murit sambata, la varsta de 53 de ani.Cunoscuta ca Brenda din Beverly Hills, ea se lupta cu cancerul de ani de zile, potrivit stiripesurse.ro.Shannen Doherty a murit pe 13 iulie, la varsta de 53 de ani, a anuntat…

- Fanii serialului Dallas au primit o veste trista, dupa ce una dintre cele mai indragite actrițe s-a stins din viața. Pat Colbert avea 77 de ani, dar se confrunta de mult timp cu probleme grave de sanatate. Actrița a murit luna trecuta, insa familia a facut anunțul abia acum. A murit Pat Colbert, din…

- Lumea sportului din Romania e in doliu! Un antrenor legendar s-a stins din viața la varsta de 88 de ani. Tristul anunț al trecerii acestuia in neființa a fost facut de reprezentanții Federatiei Romane de Fotbal.

- Lumea muzicii internaționale, in doliu! Un artist iubit de milioane de persoane s-a stins din viața la varsta de 48 de ani. Starul a fost gasit mort in casa, insa pana in momentul de fața cauza decesului nu a fost dezvaluita.

- In aceasta dimineața, Dana Rotariu, sotia fostului international Iosif Rotariu, s-a stins din viața la varsta de 60 de ani. Tristul anunț al trecerii ei in neființa a fost facut de reprezentanții clubului Poli Timisoara.

- Sfarșit tragic pentru un tanar in varsta de 23 de ani! Ionuț a murit de Paște, in Italia, dupa ce a ramas blocat intr-un container plin cu haine și s-a sufocat. Avea toata viața inainte, iar visul lui era sa iși construiasca o casa.